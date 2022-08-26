Когда в Коми снова начнут выдавать подарки новорожденным

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В Коми вновь возобновят выдачу подарков новорожденным. По данным пресс-службы главы республики, аукцион был успешно завершен и новая партия поступит в больницы уже в конце августа. Все малыши, которые появились на свет после 1 июля 2022 года, получат подарочный пакет.

– В августе Федеральная антимонопольная служба приостановила аукцион по закупке подарков для новорожденных по жалобе одного из участников конкурса. В результате подарочные комплекты, изготовленные ранее, роддома израсходовали. Торги в итоге все же возобновились, сейчас уже заключён новый контракт по результатам этого аукциона. Поставка – 31 августа. Тем, кто не получил комплект для новорожденного при выписке из роддома, подарок доставим, подключим к этому соответствующие службы, – прокомментировала ситуацию зампредседателя Правительства Коми Лариса Карачёва.

Напомним, новая мера поддержки для семей с детьми начала действовать в Коми с 1 июля 2022 года. Она распространяется на малышей, появившихся на свет с 1 июля 2022 года. Если в семье появились на свет двое или более детей, то на каждого малыша предоставляется отдельный комплект.

В подарочный набор входят одеяло, подушка, постельные принадлежности, пеленки, подгузники, средства для ухода и купания. Все это упаковано в подарочную сумку с символикой Республики Коми.

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