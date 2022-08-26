В Сыктывкаре временно изменят три автобусных маршрута

Фото: архив КП

В Сыктывкаре временно изменится схема курсирования автобусов по маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти столицы Коми уточняют, что речь идет о маршрутах №12, №17 и №38. С восьми утра 29 августа до восьми вечера 9 сентября будет перекрыта улица Красных Партизан. Ограничения будут действовать на всей ширине проезжей части на участке от перекрестка с Октябрьским проспектом до дома № 118/1 по Октябрьскому проспекту. Они связаны с земляными работами.

Движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующим утвержденным схемам:

– по маршруту № 12 – в прямом направлении: ул. Орджоникидзе – Октябрьский проспект – далее по маршруту.

– по маршруту № 17 – в прямом направлении: ул. Карла Маркса – ул. Чкалова – Октябрьский проспект – далее по маршруту; в обратном направлении – Октябрьский проспект – ул. Чкалова – ул. Карла Маркса – далее по маршруту.

– по маршруту № 38 – в прямом направлении: ул. Ленина («пл. им. Габова» – начальный остановочный пункт) – ул. Орджоникидзе – далее по маршруту; в обратном направлении: ул. Орджоникидзе – ул. Ленина (пл. им. Габова – конченый остановочный пункт).

Незадействованные остановочные пункты:

– Маршрут №12 в прямом направлении: «Рынок» по ул. Карла Маркса.

– Маршрут №17 в прямом направлении: «ул. Красных Партизан», «Аптека»; в обратном направлении: «ул. Красных Партизан», «Госпиталь».

– Маршрут №38 в прямом направлении: «Рынок» по ул. Карла Маркса, «ул. Красных Партизан», «Аптека»; в обратном направлении: «Рынок» по ул. Карла Маркса.

Задействованные остановочные пункты:

– Маршрут №12 в прямом направлении: «Рынок» по ул. Орджоникидзе.

– Маршрут №17 в обратном направлении: «Товары для дома».

– Маршрут №38 в прямом направлении: «пл. им. Габова», «Женская консультация», «Рынок» по ул. Орджоникидзе; в обратном направлении: «Дворец Пионеров», «пл. им. Габова».

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