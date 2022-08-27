Жителям Коми временно ограничили выдачу загранпаспортов со сроком действия на 10 лет

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В России приостановили выдачу загранпаспортов со сроком действия на 10 лет. Такое решение приняло министерство иностранных дел страны. Причиной временного прекращения выдачи документов стали технические вопросы.

Отмечается, что ограничения начали действовать с 26 августа. Каких-либо изменений, касающихся паспортов старого образца, которые выдавались на пять лет, сейчас нет.

— Вынуждены сообщить, что с 26 августа 2022 года по техническим причинам приостанавливается прием заявлений на изготовление загранпаспортов, содержащих электронный носитель информации. Загранпаспорта на пять лет продолжат выдавать в прежнем порядке. Прием граждан по поводу оформления загранпаспортов осуществляется только по предварительной записи через зарегистрированные в МИД организации, — говорится в сообщении.

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