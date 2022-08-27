В Сыктывкаре от удара в живот погибла 37-летняя женщина

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре трагически оборвалась жизнь молодой женщина. Горожанка погибла от рук 41-летнего сожителя, с которым она сильно поругалась.

Как сообщили в СУ СК России по Коми, трагедия произошла 23 августа в одной из квартир по улице Мороза. Подвыпившая пара стала ругаться, а словесная ссора быстро переросла в рукоприкладство.

— Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения, 41-летним злоумышленником, и его 37-летней сожительницей произошел конфликт на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений. Во время конфликта злоумышленник нанес потерпевшей не менее двух ударов ногами по животу. От полученных травм потерпевшая скончалась, — уточнили в ведомстве.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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