Пострадавшую в смертельном ДТП 16-летнюю девочку хотят перевести санавиацией в Сыктывкар

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Врачи Ухтинской больницы, куда госпитализировали пострадавшую в смертельной аварии 16-летнюю девочку, намерены стабилизировать состояние подростка и перевести ее в Сыктывкар.

Об этом «КП-Коми» сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава. Сейчас девочка находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Известно, что пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

— Девочка находится в Ухтинской горбольнице №1, в крайне тяжелом состоянии — под ИВЛ в реанимации, в планах стабилизировать состояние девочки и по возможности транспортировать в Сыктывкар в ДРБ, — рассказали в министерстве.

Напомним, 22 августа 2022 года 19-летний парень, управляя «Ладой Приорой» и двигаясь на 7 километре автомобильной дороги «Ухта - деревня Аким», от дороги «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар» потерял контроль над управлением своего транспортного средства, допустил занос автомобиля с дальнейшим опрокидыванием и съездом в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летняя пассажирка указанного автомобиля получила телесные повреждения, от которых скончалась до приезда сотрудников скорой медицинской помощи. Остальные четверо человек, в том числе и водитель авто, получили травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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