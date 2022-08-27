В Коми запретят продажу алкоголя на один день

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В Коми запретят продажу алкоголя в розницу. Ограничения вступят в силу 1 сентября. В День Знаний жители республики не смогут купить спиртное в магазинах, лишь в кафе и барах.

Напомним, запрет на розничную продажу алкогольной продукции в День знаний (1 сентября) установлен законом Коми от 03.07.2012 № 60-РЗ «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Коми».

- Ограничение не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, - говорится в документе.

За нарушение данной нормы предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 3 статьи 14.16 КоАП РФ:

- на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой

- на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Напомним, в Коми установлены следующие дни запрета продажи алкоголя: Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), а также ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за Днем молодежи, День семьи, любви и верности (8 июля), День знаний (1 сентября).

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