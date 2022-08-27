В Госдуме предложили День Знаний сделать выходным днем

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День Знаний хотят сделать выходным днем. С таким предложением выступил депутат ГД РФ Султан Хамзаев. По его словам, в этот день родители участвуют в настоящей эстафете: собрать ребенка на торжественную линейку, посетить праздник и сделать работу.

- Со стороны государства мы должны акцентировать внимание, чтобы такого рода желание родителей поощрялось, а где-то выходной день был стимулом и мотивацией родителя уделить внимание своему ребенку, и не только первокласснику, - считает парламентарий.

Депутат подчеркнул, что в вопросе укрепления семьи и традиционных ценностей власти должны обращать внимание на важные даты в графике миллионов граждан.

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