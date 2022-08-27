В Коми при загадочных обстоятельствах пропал седоволосый мужчина в шортах

Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре пропал 59-летний Сергей Кузнецов. О начале поисковых работ сообщили волонтеры «Лизы Алерт» в социальных сетях.

По данным волонтеров, мужчина исчез более трех недель назад, 4 августа. Он ушел из дома и не вернулся. Когда самостоятельные поиски горожанина не дали результатов, семья обратилась за помощью к профессионалам.

Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза.

Был одет в серую жилетку, полосатую майку, зеленые шорты, черные кроссовки.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.

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