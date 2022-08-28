Полиция в срочном порядке объявила поиски пропавшего молодого мужчины в Коми

Фото: Сосногорск полиция
В МВД России по Сосногорску начали поиски пропавшего местного жителя. Правоохранители в настоящий момент разыскивают Сергея Ильина. О случившемся сообщили 26 августа.
Приметы: на вид 45-50 лет, рост 170-177 см, серые глаза, среднее телосложение, темные волосы.
Детали исчезновения Сергея не сообщили. Жителей Коми попросили при наличии любой информации о пропавшем, сообщить ее в полицию.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Коми при загадочных обстоятельствах пропал седоволосый мужчина в шортах (подробнее)