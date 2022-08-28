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Общество28 августа 2022 8:00

Полиция в срочном порядке объявила поиски пропавшего молодого мужчины в Коми

Полиция разыскивает пропавшего в Коми Сергея Ильина
Источник:kp.ru
Фото: Сосногорск полиция

Фото: Сосногорск полиция

В МВД России по Сосногорску начали поиски пропавшего местного жителя. Правоохранители в настоящий момент разыскивают Сергея Ильина. О случившемся сообщили 26 августа.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 170-177 см, серые глаза, среднее телосложение, темные волосы.

Детали исчезновения Сергея не сообщили. Жителей Коми попросили при наличии любой информации о пропавшем, сообщить ее в полицию.

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