В Усть-Цилемском районе Коми в аварии погибла 49-летняя женщина, ее 7-летняя пассажирка в больнице

Фото: ГИБДД Коми

Накануне, 27 августа, в Усть-Цилемском районе пострадала в аварии 7-летняя девочка и погибла 49-летняя женщина. Подробности происшествия сообщили в ГИБДД Коми.

По предоставленной информации, происшествие зарегистрировано в 19:40 на дороге Ираель – Ижма - Усть-Цильма. Женщина, которая находилась за рулем машины «Грейт Волл», не смогла справиться с управлением и опрокинула авто на проезжей части.

В результате аварии водитель скончалась на месте. На момент гибели ей было 49 лет. Женщина погибла еще до приезда скорой. Есть в ДТП и пострадавший ребенок – 7-летнюю девочку госпитализировали с травмами различной тяжести.

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