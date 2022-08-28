В массовой аварии под Ухтой с эффектом домино пострадала 38-летняя женщина

Фото: ГИБДД Коми

Накануне, 27 августа, в Ухте произошла массовая авария. По данным ГИБДД Коми, три автомобиля столкнулись около 17:20 на дороге Сыктывкар – Ухта. В результате ДТП пострадал один человек.

Предварительно известно, что водитель за рулем «Хендай» в попытке обогнать машину не справилась с управлением и столкнулась с попутным «Хендай Туксон». После этого «Туксон» врезался в «Ладу», а затем первая машина, которая спровоцировала ДТП, вылетела в кювет.

Травмы различной степени тяжести после случившегося получила 38-летняя женщина

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