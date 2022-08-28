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Общество28 августа 2022 16:00

Атлантический циклон в Коми резко изменит погоду

В Коми со вторника погода изменится и станет более дождливой и холодной
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали о погоде на грядущую неделю, с 29 августа по 2 сентября. По данным метеорологов, до вторника ожидается теплая погода. После регион окажется во власти атлантического циклона, который принесет холода и дожди.

До 30 августа в республике будет преобладать теплая погода – температура воздуха ночью – +10...+15С, днём +18...+23С, в южной половине до +29С. Возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

Со вторника осадков станет еще больше, температура понизится до конца недели до +9...+14С.

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