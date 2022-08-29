В МВД Сосногорска объявили поиски пропавшей Ирины Кравчук

Фото: МВД Сосногорска
Полиция Сосногорска объявила в социальных сетях поиски пропавшей Ирины Кравчук. Подробности исчезновения женщины правоохранители предпочли не приводить. Объявление об ее пропаже появилось 26 августа.
Приметы: рост 165-170 см, на вид 60-65 лет. серые глаза, среднее телосложение, темные волосы, большие уши.
Была одета: серый пиджак, черные спортивные штаны.
Если вам что-то известно о пропавшей, сообщите, пожалуйста по телефону 102.
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