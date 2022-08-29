Жителей Коми в ГИБДД предупредили об опасности

Фото: архив КП
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В ГИБДД Коми обратились к местным жителям с просьбой соблюдать дополнительные меры безопасности в связи с приходом осенней погоды. В ведомстве предупредили, что впереди ожидаются проливные дожди.
– При неблагоприятных погодных условиях водитель должен управлять транспортным средством с максимальной осторожностью, – напомнили в ведомстве.
В ГИБДД также проинформировали, что в воду нужно заезжать максимально плавно и осторожно без резких торможений и переключения передачи.
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