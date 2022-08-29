В Коми за 670 тысяч рублей ликвидируют незаконные свалки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В поселке Ыджыд-Яг Удорского района ликвидируют несанкционированные свалки, на эти цели потратят почти 670 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

На торги вышел один участник. Он и стал победителем аукциона. Начальная стоимость закупки составляла 669,1 тысячи рублей. До 31 октября подрядчик должен ликвидировать место несанкционированного складирования бытовых отходов.

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