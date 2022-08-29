Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 августа 2022 6:55

В Коми за 670 тысяч рублей ликвидируют незаконные свалки

Источник:kp.ru
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В поселке Ыджыд-Яг Удорского района ликвидируют несанкционированные свалки, на эти цели потратят почти 670 тысяч рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

На торги вышел один участник. Он и стал победителем аукциона. Начальная стоимость закупки составляла 669,1 тысячи рублей. До 31 октября подрядчик должен ликвидировать место несанкционированного складирования бытовых отходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ваши близкие покоятся на свалке»: жители Печоры пожаловались на состояние кладбища