Опасные природные явления обрушатся на Коми

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В Коми резко ухудшится погода. Жителей республики экстренно предупреждают о надвигающейся природной угрозе.

Так, синоптики прогнозируют по всей Коми ливни, грозы, град и ураган. Скорость ветра будет достигать 24 м/с. Такие порывы часто сопровождаются разрушениями.

- Сегодня, 29 августа, и до 6 часов 30 августа в большинстве районов республики (со смещением атмосферного фронта к югу) ожидается гроза, местами ливень (15-49 мм), град, шквалистое усиление ветра 19-24 м/с. В районе Сыктывкара неблагоприятное природное явление прогнозируется с 14 часов 29 августа и до 6 часов 30 августа. С 06 часов до 24 часов 30 августа в южных районах ожидается продолжительный дождь, местами сильный (15-49 мм), гроза и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с, - говорится в сообщении метеорологов.

Особо опасно будет в Княжпогостском, Усть-Вымском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сысольском, Прилузском, Койгородском районах и Сыктывкаре.

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