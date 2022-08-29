Житель Коми почти сутки не мог выбраться из леса

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В Ухте спасатели нашли потерявшегося в лесу мужчину 1953 года рождения. Инцидент произошел в пятницу, 26 августа.

Мужчина пошел в лес в поселке Нижний Одес. В какой-то момент он понял, что потерялся. Ухтинец позвонил супруге. Они разговаривали до тех пор, пока у мужчины не села батарея. На следующее утро обеспокоенная женщина обратилась к спасателям. Они включили звуковые сигналы в предполагаемом месте нахождения мужчины. Кроме того, спасатели осмотрели местность на квадроциклах. Они обнаружили следы человека, который плутал в трех километрах от дороги. Далее спасатели нашли и самого ухтинца. Как передает «Комиинформ», медицинская помощь ему не потребовалась.

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