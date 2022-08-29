Замглавы МВД по Коми уехал работать в Хакасию

Фото: пресс-служба МВД по Хакасии

Заместитель министра внутренних дел Коми Владимир Климов отправился работать в Хакасию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Хакасии.

Климова представили личному составу в понедельник, 29 августа. В МВД по Хакасии полковник также занял должность заместителя главы ведомства. Пост министра в этой республике занимает генерал-майор Владислав Мингела. Он долгое время возглавлял управление МВД по Сыктывкару.

Климов был заместителем начальника полиции МВД по Коми с 2020 года.

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