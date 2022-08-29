В Коми начали восстанавливать поврежденный мост

Фото из группы «Актировка Сосногорск»

В селе Усть-Ухта Сосногорского района начали восстанавливать поврежденный подвесной мост. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Как сообщалось ранее, деревянный мост стал непригодным для переправы. Решение закрыть проход было принято из-за неблагоприятной погоды. Мост обещали отремонтировать в кратчайшие сроки. Пока село остается без переправы через реку Ухта.

В администрации сообщили, что восстановление объекта уже началось. Когда завершатся все необходимые работы, чиновники сказать затруднились. В администрации заверили, что на жизнедеятельности села состояние переправы не влияет. Как передает БНК, этот мост – пешеходный, и не является основным путем сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это катастрофа»: жители города в Коми пострадали от разбушевавшейся стихии (подробности)