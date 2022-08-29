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Общество29 августа 2022 12:42

Четыре муниципалитета Коми разделили лидерство по суточному приросту зараженных COVID-19

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми установлен новый месячный рекорд по суточному приросту заражённых коронавирусом. Согласно данным республиканского Роспотребнадзора, число инфицированных выросло за последние 24 часа на 183 новых факта заболевания.

Больше всего зараженных, 63 человека, было обнаружено в Сыктывкаре. Второе место заняла Ухта. Там официально было подтверждено 35 случаев заболевания. Тройку лидеров замыкает Усинск с 18 новыми пациентами.

Также в рейтинге отмечен Сосногорский район, где число заболевших выросло на 11 человек.

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