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Общество30 августа 2022 5:15

Жителя Коми наказали на плохое обращение с ребенком

Житель Сысольского района осужден за невыплату алиментов ребенку
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сысольский районным суд признал 37-летнего местного жителя виновным в уклонении от алиментов своему ребенку. Мужчина и раньше привлекался, но продолжал не платить. В итоге сумма долга выросла до 628 120 рублей.

Свою вину подсудимый признал и согласился с обвинением. Ранее его уже наказывали отбытием в виде 40 часов обязательных работ, но дело было административным.

Судья при вынесении приговора учел данные о личности мужчины, его возрасте, судимостях и приговорил к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты.

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