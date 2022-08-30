Жительница Ухты зарезала своего сожителя ножом во время ссоры

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В Ухте 43-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве своего сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

В марте 2022 года она поссорилась со своим возлюбленным у себя дома в общежитии на улице Бушуева. Мужчина в тот момент был пьян, отметили в СК. В какой-то момент она ударила мужчину в грудь, а тот скончался сразу же на месте происшествия.

Подсудимой в Ухтинском городском суде назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

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