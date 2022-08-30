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Происшествия30 августа 2022 6:15

В Сыктывкаре 36-летняя женщина за рулем BMW Х5 сбила 10-летнего мальчика на самокате

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Сыктывкара

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В ГИБДД Сыктывкара сообщили, что накануне, 29 августа, в Сыктывкаре 36-летняя женщина за рулем автомобиля BMW Х5 сбила 10-летнего мальчика на самокате. Ребенок после случившегося в больницу не попал.

Предварительно известно, что ДТП произошло в 12:15 на улице Славы. Мальчика в момент аварии переезжал дорогу на самокате на нерегулируемом пешеходном переходе.

После столкновения ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и гематому левой щеки.

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