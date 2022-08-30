Какими будут первые дни сентября 2022 года в Коми

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Стало известно, какими будут первые дни сентября в Коми. Осенние дни принесут с собой прохладу и дожди. По данным региональных синоптиков, столбик термометра ночью опустится до +1 градуса, а днем поднимется лишь до +12.

Прогнозируется, что такой температурный режим продлится до конца недели.

- 1 сентября ночью на севере местами ожидается небольшой дождь, в южных районах дождь. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточной четверти с переходом в крайних южных районах на ЮЗ 6-11 м/с. Температура ночью +1...+6, на крайнем юге +7...+12, днем +9...+14 градусов, - сообщили метеорологи.