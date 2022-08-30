Как будут жители Коми отдыхать в 2023 году

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Стало известно, как жители Коми будут отдыхать в 2023 году. Правительство России опубликовало график выходных и праздничных дней.

Согласно документу, длинные выходные у россиян начнутся уже с 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года. Следующие длинные выходные будут ждать жителей республики уже в феврале.

- В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно, - говорится в сообщении.

Нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

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