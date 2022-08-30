В Коми бизнесмена оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение пожарной безопасности

Фото: архив КП

В Печоре арендатора лесных участков привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в июле бизнесмен, будучи арендатором лесных участков для заготовки древесины, допустил нарушения требований пожарной безопасности. Так, там остались порубочные остатки длиной более двух метров. Их складировали на лесосеке в хаотичном порядке в кучи шириной более трех метров. Расстояние между ними было меньше 20 метров. По территории были разбросаны стеклянные бутылки и пустые канистры. Заготовленную древесину хранили около леса. От бизнесмена потребовали устранить нарушения. Кроме того, его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми оштрафовали директора предприятия