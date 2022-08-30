Сыктывкарец украл у спящей девушки телефон и 7 тысяч рублей

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В Сыктывкаре молодого человека подозревают в краже телефона и 7 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась девушка 1997 года рождения. Она сообщила о краже смартфона. Сыктывкарка рассказала, что в баре познакомилась с молодым человеком. Тот предложил продолжить вечер в компании его друзей. В гостях они выпили, и девушка уснула. После пробуждения девушка обнаружила, что исчез телефон.

Подозреваемого в краже задержали тот же день. Молодой человек забрал телефон, когда девушка спала. Злоумышленник продал смартфон, а деньги потратил на алкоголь и развлечения. Выяснилось также, что с карты девушки пропало 7 тысяч рублей. Оказалось, что эти деньги фигурант перевел через банковское приложение на свою карту. Возбуждено уголовное дело. Фигуранта не раз привлекали к уголовной ответственности.

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