Устроивший смертельное ДТП в Санкт-Петербурге уроженец Коми получил реальный срок

Фото: архив "КП"

В Санкт-Петербурге осудили уроженца Коми, обвиняемого в смертельном ДТП. Мужчина сел пьяным за руль своего BMW и влетел в Mercedes, водитель которого погиб.

Суд признал уроженца республики виновным в смерти человека и назначил наказание в виде семи с половиной лет в колонии-поселения. Также мужчине запрещается в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением авто.

Напомним, трагедия произошла 15 декабря 2021 года. Осуждённый сел за руль BMW пьяным, и проехал на красный на перекрестке, образованном Каменностровским проспектом и набережной реки Карповки. В результате BMW столкнулся с автомобилем потерпевшего, выехавшим на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП водитель Mercedes получил травмы, повлекшие смерть.

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