В Сыктывкаре устраняют последствия гроз

Фото: "Дорожное хозяйство"

В Сыктывкаре устраняют последствия непогоды. Об этом сообщил руководитель управления ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олег Атаманюк.

По его словам, с начала августа в столицы Коми произошло 12 аварийных отключений на ЛЭП. Одно из них произошло в понедельник, 29 августа, во время грозы в Дырносе. В настоящее время без света остаются два СНТ и объездная. К обеду электрики планируют устранить повреждение.

Основной удар стихии пришелся на 25 и 26 августа. 60% объектов осмотрели, последствия устраняются. После гроз из Сыктывкара вывезли 11 деревьев или 3 тонны порубочных остатков. «Жилкомсервису» пришлось подсыпать набережную, которую размыло после ливня. Были зафиксированы замыкания и перехлесты проводов, отключения светофоров.

Канализационная система сработала нормально. При этом в нижней части столицы Коми произошло засорение, передает «Комиинформ».

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