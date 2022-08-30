В Коми 44-летняя женщина умерла от удара ножом в живот

Фото: архив "КП"

В Усть-Вымском районе Коми трагически погибла 44-летняя жительница Сыктывкара. Женщина погибла от рук своего молодого собутыльника.

Как сообщает СУ СК России по Коми, трагедия произошла 19 августа в деревне Яг. Пара, будучи пьяной, сильно поругалась. Конфликт быстро перерос в поножовщину: 32-летний мужчин нанёс удар ножом в живот несчастной.

— Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения 32-летним злоумышленником и 44-летней жительницей Сыктывкара произошел конфликт на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшей один удар ножом в область живота. От полученной травмы потерпевшая скончалась, — уточнили в СК.

Обвиняемый вину признал. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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