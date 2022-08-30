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Общество30 августа 2022 14:01

Когда в Сыктывкаре включат отопление в домах

С 1 сентября в соцучреждения Сыктывкара дадут тепло
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре с 1 сентября планируется подача тепла в соцучреждения. Об этом сообщил врио мэра города Владимир Голдин.

Также глава администрации уточнил, что подача тепла в жилые помещения будет зависеть от погоды. Примерные даты подключения домов к отоплению произойдет в период с 5 по 9 сентября.

– Готовим постановление о подключении социальных учреждений города к теплу с 1 сентября. По жилфонду будем наблюдать за погодой – если будет холодно, то в период с 5 по 9 сентября начнем подключать и жилфонд, – пояснил Владимир Голдин.

Он также напомнил, что отопительный период начинается не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8°C.

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