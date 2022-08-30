В Коми семьи с семью детьми могут получить выплату на подготовку к школе

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В Коми семьи с семью и более детьми могут получить выплату на подготовку к школе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты.

Новую меру поддержки установили в августе прошлого года. Выплата предоставляется каждый год на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. Ее размер составляет 5 тысяч рублей. Обратиться за выплатой можно до 1 декабря. Для этого нужен паспорт родителя и паспорта детей, если таковые имеются. В этом году выплату получили пока только шесть семей. На эти цели потратили 140 тыс. рублей.

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