В Коми депутат после побоев жены отправился в СИЗО

Фото: архив КП.

В Корткеросе задержали депутата Андрея Царева и отправили в СИЗО. Выяснилось, что мужчина бил жену и угрожал ей.

Как сообщает БНК, сейчас Царев находится под присмотром в СИЗО. Лишить его поста народного избранника может только суд.

Напомним, Андрей Царев был судим по статье хулиганство, погашенной в 2003 году. Депутатом совета Корткероса от партии КПРФ стал в прошлом году.

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