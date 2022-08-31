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Общество31 августа 2022 5:15

В Коми депутат после побоев жены отправился в СИЗО

Источник:kp.ru
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В Корткеросе задержали депутата Андрея Царева и отправили в СИЗО. Выяснилось, что мужчина бил жену и угрожал ей.

Как сообщает БНК, сейчас Царев находится под присмотром в СИЗО. Лишить его поста народного избранника может только суд.

Напомним, Андрей Царев был судим по статье хулиганство, погашенной в 2003 году. Депутатом совета Корткероса от партии КПРФ стал в прошлом году.

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