Стало известно, где в Сыктывкаре можно купить недорогой букет ко Дню знаний

Фото: Мой Сыктывкар.

Стало известно, где в Сыктывкаре в преддверии Дня знаний можно недорого купить букеты цветов в подарок учителям.

Традиционно цены на букеты 31 августа «кусаются», но, к примеру, на цветочном базаре возле «Детского мира» и ЦУМа можно купить милый букет всего за 200 рублей. Это будет букет из трёх крупных и красивых астр. Пять гладиолусов обойдутся покупателю в тысячу рублей.

При этом средняя цена букета на этой точке – от 400 до 700 рублей. Как сообщила продавец порталу «Мой Сыктывкар», дороже цветов здесь и не бывает из-за низкой покупательской способности. Но, предупреждает источник, самые лучшие и недорогие букеты разбирают 31 августа-1 сентября с утра.

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