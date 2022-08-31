Перед началом учебного года в Коми в силу вступит новый запрет

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В Коми 1 сентября нельзя будет купить алкоголь в магазинах. Такое решение приняли власти региона. Аналогичные ограничения введены еще в 46 субъектах России.

Выпить жители Коми смогут все же в барах, ресторанах и кафе, а вот в розницу спиртное целый день купить будет нельзя.

Напомним, в Коми действует закон, согласно которому установлены следующие дни запрета продажи алкоголя: Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи, День семьи, любви и верности (8 июля), День знаний (1 сентября).

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