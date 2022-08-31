Стала известна судьба пропавшего Сергея Кузнецова из Сыктывкара

Фото: «Лиза Алерт»

В Сыктывкаре волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о завершении поисков пропавшего 59-летнего Сергея Кузнецова. Информация о прекращении работ появилась в социальных сетях.

По данным добровольцев, мужчина найден живым. Подробности его исчезновения не раскидываются, как и информация о его самочувствии.

Напомним, Сергей Кузнецов исчез 4 августа. С тех пор мужчина не выходил на связь с близкими.

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