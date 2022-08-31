Уйба выразил соболезнования родным и близким поэта Напалкова

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба выразил соболезнования родным и близким поэта Виктора Напалкова. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Как сообщалось ранее, Напалков скончался во вторник, 30 августа. Ему было 84 года. О причинах смерти поэта не сообщается. Смерть Напалкова Уйба назвал невосполнимой утратой. Глава Коми рассказал, что поэт в течение 35 лет работал в коми журналистике, был ответственным секретарем газет и журналов, а также редактором радио и телевидения. 2018 году Напалкову присвоили звание «Народный писатель Республики Коми»

– Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Егоровича Напалкова, – сказал Уйба.

Глава Коми добавил, что память о поэте навсегда сохранится в сердцах людей.

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