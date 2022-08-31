В Минобразования Коми прокомментировали возвращение дистанционного обучения в школах

Фото: архив "КП"

Школы Коми начнут учебный год в привычном, очном, формате обучения. Об этом сообщили в региональном профильном ведомстве.

В Минобразования республики подчеркнули, что в ближайшее время ни в одном учебном заведении не планируется ввод дистанционки. Однако ситуация может измениться: все будет зависеть от темпов заболеваемости ковидом.

— Ограничительные меры будут вводиться по решению Роспотребнадзора при превышении пороговых значений по заболеваемости – отдельный класс/группа или, что бывает в исключительных случаях, учреждения в целом могут вводить карантинные мероприятия. В этом случае решение о продолжении образовательного процесса (в т.ч. в дистанционном формате) будет приниматься руководством школы, — рассказали в министерстве.

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