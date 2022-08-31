В Коми 39-летний мужчина до смерти забил младшего брата

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В Усть-Вымском районе 39-летнего местного жителя обвиняют в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 34-летнего брата. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 18 августа в Жешарте. Между пьяными братьями возник конфликт. Фигурант схватил некий металлический предмет и начал бить оппонента по голове и туловищу. В общей сложности злоумышленник нанес не менее 10 ударов. В результате пострадавший скончался на месте. Обвиняемый признал вину, его заключили под стражу.

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