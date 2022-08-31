В Коми простились с погибшим звукорежиссером Виктором Фатеевым

Фото из личного архива Виктора Фатеева

В Печоре состоялась прощальная церемония с погибшим музыкантом Виктором Фатеевым. Он умер в городской больнице, куда он попал после нападения экс-чиновника местной администрации Андрея Канищева. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой заммэра ударил звукорежиссера и тот упал на бетон. С тяжелой травмой головы печорец был госпитализирован.

Умер Фатеев спустя девять дней борьбы за его жизнь. Смерть молодого отца и музыканта стала для всех большим шоком и горем. Горожане на протяжении нескольких выходили с плакатами «Витя, живи!» на улицы и выражали поддержку семье Фатеева.

Прощание с музыкантом прошло в центре «Досуг», где в последнее время работал Виктор. Похоронят мужчину на городском кладбище Белый-Ю в 12:00.

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