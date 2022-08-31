Сыктывкарец украл 39 тысяч рублей, отсканировав лицо спящей матери

Фото: пресс-служба СК

В Сыктывкаре местного жителя подозревают в том, что он украл с банковской карты своей матери 39 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась женщина 1961 года рождения. Сыктывкарка рассказала, что с ее карты украли 34 тысячи рублей. Женщина заверила, что данные не сообщала никому. Поэтому она не понимала, как именно произошло списание. Полицейские выяснили, что на телефоне был установлен пароль с функцией системы сканирования лица для его разблокировки. Деньги были переведены на счет незнакомого человека.

Правоохранители выяснили, что к краже причастен сын женщины. Ночью он взял телефон у спящей матери, поднес к ее лицу, тем самым разблокировав устройство. Далее злоумышленник перевел деньги через приложение. Выяснилось, что ранее подозреваемый аналогичным способом похитил у женщины 5 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела, молодого человека арестовали.

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