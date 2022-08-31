В селе в Коми спустя 9 лет отменили «картофельный карантин»

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В селе Додзь Корткеросского района отменили карантин по золотистой картофельной нематоде. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Коми.

Карантин ввели еще в 2013 году. Он действовал на участке площадью 20,19 гектара. Эта земля находилась в пользовании сельскохозяйственного предприятия. Это землю вывели из севооборота. Такая мера позволила справиться с заражением. В итоге фитосанитарную зону упразднили.

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