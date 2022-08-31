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По состоянию на среду, 31 августа, Ухта стала лидером по заболеваемости коронавирусом в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

За сутки в Коми выздоровели 229 человек. За все время из больниц выписали 171 920 человек. За последние сутки коронавирус подтвердился у 203 человек. Всего в Коми зафиксировали 175 903 случаев заболевания этой инфекцией.

Наибольший прирост за сутки в Ухте – 47 случаев, говорится в сообщении.

Кроме того, в Сыктывкаре заболели 46 человек, в Печорском районе – 28, а в Прилузье – 18. За весь период пандемии в Коми зафиксировали 3 205 смертельных случаев среди больных коронавирусом.

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