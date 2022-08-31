В Коми почти сутки искали рыбака

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В Троицко-Печорском районе на реке Сойва искали рыбака 1967 года рождения.

Вечером в понедельник, 29 августа, к спасателям обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее муж отправился рыбачить на реку Сойва. Жительница Коми поехала встречать мужчину в назначенное время, однако тот не пришел. В это время начался проливной дождь. На место отправились спасатели. Они нашли рыбака днем во вторник, 30 августа. Мужчина пояснил, что сплавлялся по реке и планировал выйти на дорогу к вечеру, а супруга его не поняла. Как передает «Комиинформ», помощь спасателей не потребовалась.

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