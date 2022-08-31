В Сыктывкаре обнаружили мертвую рыбу в Човью

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В Сыктывкаре местные жители обнаружили мертвую рыбу в реке Човью.

Так, один из горожан шел вдоль реки воды два километра. Сыктывкарец рассказал, что берега были в мертвой рыбе. Он также сообщил о большом количестве пятен на поверхности воды и едком запахе.

В администрации Сыктывкара отметили, что на место прибудут специалисты, которые проведут проверку. В Минприроды Коми сообщили, что информацию о гибели рыбы направили в Росрыболовство. Сотрудники министерства обследуют водоохраную зону и прилегающую акваторию реки Човью. Кроме того, возьмут пробы воды. Как передает БНК, после этого можно будет сделать выводы о том, имело ли место нарушение закона.

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