В Коми вновь разрешили ходить в лес

Фото: архив "КП"

В Коми стабилизировалась ситуация с лесными пожарами. В связи с улучшением обстановки было принято решение снять ограничение на посещение лесов. Соответствующий указ подписала министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич.

Напомним, что запрет действовал с 8 июля 2022 года.

В свою очередь добавим, что, по прогнозам синоптиков Коми, 1-3 сентября по республике будет преобладать I класс пожароопасности, на севере Усть-Цилемского района 1 сентября сохранится V класс.

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