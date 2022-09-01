ГИБДД Сыктывкара объявила о начале спецоперации на дорогах города

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Внимание-дети!». Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Как рассказали в ведомстве, спецоперация пройдет с 24 августа до 14 сентября. Инспекторы намерены напомнить школьникам о ПДД и освежить их память после долгих каникул.

– Главные цели мероприятия – обеспечение дорожной безопасности несовершеннолетних в начале нового учебного года, а также восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах. Как правило, возвращаясь после длительных летних каникул к школьной жизни, ребята успевают отвыкнуть от транспортной среды, забывают элементарные навыки безопасного поведения на дороге, тем самым подвергая себя опасности на проезжей части, – сообщили в ГИБДД.

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