В Минприроды Коми подтвердили факт гибели рыбы в Сыктывкаре

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В Минприроды Коми подтвердили факт гибели рыбы на реке Човью в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о гибели рыбы поступила в среду, 31 августа. В тот же день прошло выездное обследование водоохраной зоны и прилегающей акватории реки Човью. В министерстве отметили, что факт гибели рыбы подтвердился. В этом месте вода имеет природный цвет, посторонних запахов нет, а температура соответствует норме. Специалистами отобраны пробы воды. Ожидается, что исследования будут готовы к 8 сентября. Будет проведена оценка состояния водного объекта, возможного источника его загрязнения.

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