Родителей Коми предупредили об опасности нового варианта омикрона «Ниндзя» для детей

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В Коми, как и во всем мире, растет заболеваемость ковидом. С началом учебного года случаи заражения увеличатся и среди детей, говорят медики. Особую тревогу вызывает новый штамм омикрона, названный «Ниндзя».

По данным ученых, он очень быстро распространяется среди детей. Так, в Чикаго за первую неделю учебы заболели сотни школьников.

- Именно вариант вируса «Ниндзя» обнаружили у сотен школьников в Чикаго в первую неделю учебы. Он чрезвычайной заразен, - говорит доктор Тина Тан.

Российские ученые согласны с зарубежными коллегами. Директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов также рассказал о высокой скорости распространения нового штамма среди детей.

Со слов медика, дети чаще болеют не только из-за большего количества контактов в учебных заведениях, но из-за более низкого уровня коллективного иммунитета в их группе. По оценкам медиков, подъем заболеваемости новыми вариантами коронавирусной инфекции ожидается ближе к октябрю.

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