Школам Коми запретили собирать деньги на ремонт с родителей учеников

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Сбор денег на ремонт школы с родителей учеников является уголовным преступлением. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Глава ведомства напомнил, что все средства на ремонтные работы уже заложены в бюджете.

Министр подчеркнул, что поборы в школах недопустимы и с ними нужно бороться.

– Мы направили соответствующее письмо о том, что такого нельзя делать и средства на это должны быть предоставлены в региональных бюджетах, – сообщил Кравцов.

Кроме того, министр просвещения РФ отметил, что за пять лет за счет средств из федерального бюджета будут отремонтированы 7 300 школ, а за счет региональных бюджетов должны быть отремонтированы 4 000 школ.

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